Путин назвал стратегической задачу обеспечить бесперебойную работу транспорта при пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает продолжение бесперебойной работы транспорта в условиях пандемии коронавируса стратегической задачей.

"Мы видим, как сократились объемы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы, многие компании терпят убытки", - констатировал глава государства на совещании по развитию транспорта. "В таких непростых условиях наши транспортные, логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны является стратегической задачей", - отметил Путин. На совещании президент предложил рассмотреть общую ситуацию в транспортном комплексе России, неотложные меры поддержки отрасли, а также перспективы ее развития, имея в виду долгосрочные, стратегические задачи в этой сфере, стоящие перед национальной экономикой. Он ждет докладов о том, "какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции, как с учетом специфики отрасли обеспечивается охрана здоровья пассажиров и персонала". "В транспортном комплексе России занято около 4,5 млн человек. Их стабильная, надежная работа - это основа динамичного развития предприятий и регионов - собственно, всей страны как единого целого", - подчеркнул глава государства. По его оценке, "как и другие ключевые, базовые отрасли, транспорт сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями". Путин поблагодарил коллективы транспортных предприятий "за напряженный, ответственный труд в этот сложный период эпидемии".

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На его взгляд, "важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России, в том числе у компаний должны быть средства на выплату заработной платы, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств". Поручения губернаторам Президент поручил губернаторам предусмотреть региональные механизмы поддержки транспортных предприятий, имеющих системное значение для конкретных территорий. Путин напомнил, что во всех сферах транспорта были определены системообразующие предприятия, для них предусмотрены особые меры поддержки, включая льготные кредиты на пополнение оборотных средств. При этом он указал, что речь идет о федеральном перечне предприятий. "Нельзя забывать о том, что в каждом регионе есть компании, которые выполняют задачи важные, системные для конкретной территории. Главным образом, речь идет об автобусных и речных перевозках, пригородном железнодорожном сообщении, - заявил президент. - В этой связи прошу руководителей субъектов Федерации предусмотреть свои механизмы поддержки таких предприятий". Особое внимание Путин попросил уделить сезонному транспорту, прежде всего, речному. "Его работа продолжается всего полгода - с мая по октябрь, и, очевидно, если сейчас навигация будет затруднена, а флот не получит загрузки, потребуется дополнительная помощь компаниям и их коллективам", - указал он. Глава государства добавил, что общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта - сокращение туристических потоков. Он отметил, что "сегодня международный туризм фактически остановлен, и чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время". "Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране", - сказал Путин, предложив участникам совещания поделиться своими соображениями на этот счет. Нормализация экономической жизни Путин также заявил, что быстрая нормализация экономической жизни потребует слаженной работы транспортных компаний. "От слаженной работы транспортных, логистических компаний будет во многом зависеть быстрая нормализация экономической, деловой жизни", - сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что транспортный потенциал обязательно будет востребован по мере выхода экономики на траекторию роста. "Мы понимаем, это неизбежно, когда начнет восстанавливаться спрос на поездки и перевозку грузов", - заключил он. Инвестпрограммы в транспортной отрасли Президент призвал максимально сохранить инвестпрограммы компаний в транспортной отрасли. "Нужно максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развития инфраструктуры, чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах", - такую задачу поставил Путин на совещании. Он уточнил, что имеет в виду долгосрочные заказы для российской промышленности, для железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей, для строительных компаний и индустрии стройматериалов.

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