ВТБ оценил убытки от участия в мерах поддержки экономики в десятки миллиардов рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Убытки банка ВТБ от участия в ряде госпрограмм по поддержке российской экономики в условиях пандемии коронавируса могут составить "десятки миллиардов рублей", сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции.

"Понятно, что размер убытков во многом будет связан с объемом реструктуризации, который к нам придет. Самой убыточной для нас программой является программа реструктуризации под условным названием "кредитные каникулы" - это 106-ФЗ у розницы, которая, по сути, приводит к потере процентного дохода на всем сроке жизни кредитов, преимущественно по ипотеке. Наши оценки, что объемы таких убытков могут представлять собой десятки миллиардов рублей", - сказал Пьянов.

"Более точная цифра в данный момент во многом зависит от объема кредитов, которые клиенты принесут в реструктуризацию", - добавил он.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы (106-ФЗ).

В соответствии с законом, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2020 года.

Чистая прибыль на 2020 год

Группа ВТБ на фоне пандемии коронавируса планирует пересмотреть цель по чистой прибыли на 2020 год. Ранее группа ВТБ прогнозировала чистую прибыль в 2020 году на уровне 220-230 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Мы будем ставить несколько компонентов годового таргета, в том числе и интересующую всех вас чистую прибыль, на пересмотр <…> Мы будем отзывать примерно до III квартала наш таргет по чистой прибыли, ставить его на пересмотр. И мы будем выдавать два сценария - базовый и стрессовый - по поведению кредитного портфеля в зависимости от макроэкономической ситуации", - сказал Пьянов. "Я пока не вижу, что мы уйдем в убыток во II квартале [2020 года]", - добавил он.

Банкир уточнил, что базовый и стрессовый сценарии будут отличаться в сроках начала восстановления роста после окончания пандемии. В базовом сценарии восстановительный рост экономики начнется в III квартале, а в стрессовом - в конце 2020 года.

"Мы видим, что наиболее явно коронавирус повлияет на кредиты физическим лицам, населению. То есть мы предполагаем, что те двузначные темпы, которые мы ранее таргетировали, будут невозможны и в базовом, и в стрессовом сценарии. А с точки зрения нашего отношения к динамики рынка мы, скорее всего, и в кредитах физлицам, и в кредитах юридическим лицам будем таргетировать рост выше рынка. Как мы видим сейчас, поведение наших клиентов - увеличенный спрос", - добавил Пьянов.

При этом банкир отметил, что лишь 3% корпоративного кредитного портфеля ВТБ составляют займы компаний из пострадавших от коронавируса отраслей.

Выплата дивидендов

Менеджмент ВТБ может скорректировать свои рекомендации по выплате дивидендов за 2019 год на фоне пандемии коронавируса. Один из рассматриваемых вариантов - сокращение объема выплат в пользу государства в зависимости от размера убытков по госпрограммам.

"Мы формально пока не меняли рекомендацию менеджмента по выплате 50% дивидендов от прибыли прошлого года, - сказал Пьянов. - Одна из рабочих идей - уменьшать дивиденды по расчетам, причитающимся государству, по привилегированным акциям на величину тех потерь, которые банк ВТБ, группа ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации". Он добавил, что дискуссии на эту тему продолжаются.

При этом топ-менеджер не исключил, что размер дивидендных выплат может быть сокращен и по обыкновенным акциям, однако группа постарается избежать такого сценария.

В конце февраля Пьянов сообщал, что менеджмент ВТБ предлагает направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли по МСФО. В минувшем году чистая прибыль ВТБ по МСФО увеличилась на 12,9%, до 201,2 млрд рублей.