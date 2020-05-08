На Кубани более 35 новых отраслей бизнеса включили в перечень пострадавших от пандемии

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Власти в Краснодарском крае дополнительно включили более 35 отраслей крупного и малого бизнеса в перечень пострадавших от пандемии коронавируса, чтобы предприятия смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в пятницу.

Ранее в регионе был разработан комплекс мер господдержки для предприятий, пострадавших от коронавируса, в их число входят отсрочки по оплате налогов, арендной платы на недвижимость. Кроме федерального перечня пострадавших отраслей бизнеса на Кубани формируют региональный.

"Постановлением губернатора расширен перечень отраслей экономики для оказания господдержки в период пандемии. В обновленном списке 26 видов деятельности для субъектов МСП и 11 видов деятельности для крупных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что для малого и среднего бизнеса перечень пополнили такими видами деятельности, как полиграфические услуги, реклама, фотография, бухгалтерский учет, аудит и налоговое консультирование, ряд направлений ЖКХ. В список пострадавших предприятий крупного бизнеса добавили, например, автовокзалы и автостанции.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, была возобновлена работа рынков и ярмарок. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона, такие меры предварительно были введены сроком до 1 июня.