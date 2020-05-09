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Возможный достройщик "Северного потока - 2" бросил якорь у берегов Германии

Недалеко от порта Мукран находится логистический терминал проекта строительства газопровода

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2", бросило якорь недалеко от порта Мукран в Германии, где находится логистический терминал проекта строительства газопровода. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов.

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Как ранее сообщили ТАСС в компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, трубы для строительства газопровода хранятся на терминале.

Согласно данным портала MarineTraffic, по дороге в Мукран судно прошло мимо острова Борнхольм с юго-востока от него. 30 октября Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку "Северного потока - 2" как раз по маршруту к юго-востоку от острова.

Сейчас в порту также находится трубоукладочная баржа "Фортуна" российского АО "МРТС". Ранее она также называлась одним из претендентов на участие в завершении проекта. Однако отмечалось, что баржа не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым для работ в территориальных водах Дании, так как не оснащена системой динамического позиционирования.

Путь "Академика Черского", который с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот", в Балтийское море начался в феврале. Тогда судно покинуло Находку, обогнуло Африку и далее через Атлантический океан прибыло в Балтийское море. 3 мая судно дошло до Гданьского пролива, где бросило якорь недалеко от Калининграда.

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