Разанская область с 12 мая разрешит работать строительным компаниям

ТАСС, 10 мая. Правительство Рязанской области на первом этапе снятия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции разрешит работу строительных компаний, подрядных организаций и промышленных предприятий, а также уберет круглосуточные "карантинные" посты с въездов в регион. Об этом на официальной странице "ВКонтакте" сообщил глава области Николай Любимов.

"Во-первых, с 12 мая завершается круглосуточная работа всех "карантинных" постов, которые были установлены на въезде в Рязанскую область. С 12 мая смогут вернуться к работе и другие промышленные предприятия, а также строительные компании и подрядные организации, но с обеспечением строгого соблюдения надлежащего санитарно-эпидемиологического режима в трудовых коллективах", - говорится в сообщении.

Несмотря на отсутствие постов на границах региона, прибывающие обязаны будут уйти на двухнедельную самоизоляцию, подчеркнул Любимов. С 12 мая к привычной работе вернется общественный транспорт в областном центре. Ранее было принято решение о "разрывном графике", в первую очередь связанное с дезинфекцией улиц.

Режим самоизоляции в Рязанской области продляется до особого распоряжения, как и масочный режим. Губернатор региона уточнил, что пик распространения коронавирусной инфекции в области еще не пройден. К 10 мая выявлено 1 648 заразившихся коронавирусом.

В Рязанской области продолжат работу системообразующие заводы, исполнители гособоронзаказа, пищевая и перерабатывающая промышленность, сельхозтоваропроизводители, дорожники, организации торговли продовольственными товарами, общественного питания с обслуживанием навынос. Разрешена деятельность автосалонов, ателье, химчисток. Функционирование предприятий сферы услуг, культуры, образования, спорта пока не разрешено.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.