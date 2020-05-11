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Пандемия коронавируса нового типа
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В СФ считают резервы РФ достаточными для реализации мер из нового пакета поддержки бизнеса

Первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин также считает, что у банков есть средства для предложенной Владимиром Путиным кредитной программы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия располагает достаточными резервами для реализации мер из нового пакета поддержки бизнеса в условиях пандемии, о которых рассказал в понедельник президент РФ Владимир Путин, заявил ТАСС первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

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"Те меры, которые предлагаются президентом, тщательно просчитываются денежными финансовыми властями и исходят из тех имеющихся резервов, которых у нас достаточно. Необдуманные или завышенные расходы просто априори не могут быть предложены с тем, чтобы разбалансировать бюджет, это исключено, поэтому тщательно выверенные, просчитанные суммы, которые предполагаются в результате этих мер, обеспечены наличием резервов", - сказал сенатор.

Он уточнил, что резервы обеспечены средствами Фонда национального благосостояния, резервного фонда правительства и зарезервированными средствами бюджета на 2020 год.

Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил, в частности, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%, полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а также возвращен самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Кроме того, самозанятым выдадут капитал в размере одного МРОТ, минимальный размер пособия по уходу за ребенком будет увеличен в два раза, а семьи, не имеющие право на материнский капитал, получат по 5 тыс. рублей в апреле-июне на ребенка до трех лет.

Банковский сектор

Рябухин считает, что новая госпрограмма, кредиты по которой будут полностью списаны для предприятий при сохранении рабочих мест на уровне 90% и выше, не ударит по банковскому сектору российской экономики, у банков есть необходимый запас средств. Он также назвал данную меру поддержки бизнеса своевременной и стимулирующей для продолжения производства и сохранения рабочих мест.

"Я не думаю, что банковский сектор сильно пострадает от этого. Если проанализировать итоги 2019 года в банковском секторе, то мы обнаружим, что наши банки получили 2 трлн рублей прибыли, правда почти половина пришлось на "Сбербанк" и банки из первой пятерки, но все равно на остальные приходится еще 1 трлн рублей. Пока мы видим по итогам прошлого года не убытки, а прибыль, то есть "жирок" в банковском секторе экономики достаточный, солидный", - сказал Рябухин.

Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ сообщил, что государство само выплатит кредиты предприятий, выданные по новой программе, если работодатели сохранят рабочие места. По его словам, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРябухин, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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