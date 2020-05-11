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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: шаги президента по борьбе с пандемией носят системный характер

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что статус и значение этих мер подчеркивают формат и стиль обращения российского лидера

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Решения президента РФ Владимира Путина по мерам борьбы с распространением нового коронавируса носят системный характер и беспрецедентны по своим масштабам. Такое мнение высказали в понедельник ТАСС опрошенные политологи.

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"Предложенный сегодня Путиным пакет мер социальной поддержки наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии групп является беспрецедентно обширным и действенным. Статус и значение этих мер подчеркивают формат и стиль обращения президента", - заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, глава государства ориентирует федеральные и региональные власти, граждан на ответственное отношение к дальнейшим шагам, их поэтапность и последовательность. "Такой подход носит не только административный, но и политический характер", - подчеркнул собеседник агентства.

Особенно сильно прозвучали инициативы по поддержке медицинских работников, предпринимателей и, конечно, детей. Видно, что все решения носят системный характер и приняты президентом только после аккумулирования необходимых финансовых и материальных ресурсов", - отметил Чеснаков.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил, что президент назвал конкретные меры по восстановлению потерь основных отраслей экономики. "Вся ситуация вокруг пандемии нового коронавируса - это был очень серьезный вызов для политической системы государства и для выполнения тех задач, которые президент поставил в своем послании федеральному собранию. Коронавирус не просто не помешал реализации этих планов, но во многом подтвердил, что в этом направлении и будет действовать политическое руководство страны", - подчеркнул он.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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