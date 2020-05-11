ПСБ в ближайшие дни начнет прием заявок на кредиты под 2% на выплату зарплат

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) собирается присоединиться к программе льготного кредитования по ставке 2% годовых для поддержки предприятий, пострадавших из-за коронавируса. Прием заявок на такие кредиты начнется в ближайшие дни, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"ПСБ активно поддерживает малый и средний бизнес и планирует присоединиться к объявленной сегодня программе. Прием заявок на выдачу новых целевых кредитов по ставке 2% на выплату зарплаты начнется уже в ближайшие дни", - указано в сообщении.

В банке отметили, что данная программа окажет существенную поддержку бизнесу.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке предложил запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших от распространения коронавируса отраслей, а также социально ориентированных НКО. По его словам, государство само выплатит кредиты предприятий, выданные по новой программе, если работодатели сохранят рабочие места на уровне 90% в течение полугода. Если будет сохранено 80% рабочих мест, то государство выплатит половину кредита и процентов по нему.

Программа будет рассчитываться по льготной ставке 2%, кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Срок погашения - 1 апреля 2021 года. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией.