Эксперт: семьям в сложной финансовой ситуации нужно предоставлять субсидии на оплату ЖКУ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо распространить на семьи, финансовое положение которых резко ухудшилось из-за введения ограничительных мер на фоне коронавируса. Такое мнение выразила исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль", зампредседателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева во вторник на президиуме общественного совета при Минстрое РФ.

"Необходимо внести изменения в процедуру предоставления такой субсидии не только для тех, кто уже получает ее, но и для тех, кто не справляется с платежами сегодня, потому что финансовое положение семьи резко ухудшилось в период кризиса", - сказала Разворотнева.

Она отметила, что сейчас при выдаче субсидии в расчет принимается доход семьи за шесть месяцев. Эксперт предлагает на период пандемии коронавируса учитывать доход семьи на текущий момент. Она также уточнила, что из-за режима самоизоляции людям стало труднее договариваться о реструктуризации долгов по ЖКХ, осложнился и сбор документов для оформления субсидии. Например, по ее словам, в Ставропольском крае необходимо предоставить до 20 документов, в Удмуртии в некоторых случаях - до 39 документов.

"Большинство документов органы соцзащиты могли бы получать самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия. На период пандемии нужно предусмотреть такую меру как начисление субсидии на основании одного заявления без предоставления подтверждающих документов. Все меры подтверждения можно оставить после окончания карантина", - считает эксперт.

В настоящий момент семья может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если она тратит на них более 22% своего суммарного дохода. Согласно данным, приведенным в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России, численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года, составляет 5,24 млн человек. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год, превышает 70 млрд рублей.