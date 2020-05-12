Генпрокурор поручил вести надзор за обеспечением выплат врачам и работникам скорой помощи

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам вести надзор за обеспечением в регионах выплат врачам и работникам скорой помощи, ведущим борьбу с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи", - отметили в ведомстве.

Кроме того, генпрокурор поручил незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав указанных граждан.