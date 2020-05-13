ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе базирующегося в Лондоне банка о региональных экономических перспективах.

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Таким образом, разница с ноябрьским прогнозом банка, в котором рост ВВП РФ в 2020 году прогнозировался на уровне 1,7%, составила 6,2%. В 2021 году эксперты ЕБРР предсказывают рост российской экономики на 4%. "Перестановки в правительстве в январе 2020 года послали ясный сигнал о намерении придерживаться подхода, более нацеленного на рост и на смягчение жесткой политики последних лет", - говорится в докладе. "Вопрос заключается в том, что произойдет с политикой после двойного удара: пандемии коронавируса, которая привела к падению мирового спроса, и провалу соглашения ОПЕК+ по ограничению производства нефти. Вместе они спровоцировали значительное падение нефтяных цен и привели к резкому замедлению активности. Дальнейшие переговоры между партнерами по соглашению ОПЕК+ не смогли обеспечить сокращения производства в достаточном объеме для поддержания нефтяных цен", - отмечается в документе. "Падение цены на нефть привело к значительному обесцениванию рубля, но Центробанк РФ продолжил цикл снижения ставок, исходя из оценки, что инфляционное воздействие от обесценивания будет перевешиваться дефляционным воздействием замедления активности, вызванного коронавирусом", - заметили эксперты ЕБРР. Зависимость от нефтяных цен В докладе также говорится, что, "несмотря на диверсификацию, произведенную за последние годы, российская экономика продолжает зависеть от нефтяных цен при формировании доходной части бюджета". В связи с этим отмечается, что падение цен на нефть стало значительным фактором, оказывающим влияние на экономику России, "особенно в свете необходимости применения мер налогово-бюджетного стимулирования для компенсации воздействия пандемии".

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