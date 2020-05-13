ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе базирующегося в Лондоне банка о региональных экономических перспективах.
Таким образом, разница с ноябрьским прогнозом банка, в котором рост ВВП РФ в 2020 году прогнозировался на уровне 1,7%, составила 6,2%.
В 2021 году эксперты ЕБРР предсказывают рост российской экономики на 4%.
"Перестановки в правительстве в январе 2020 года послали ясный сигнал о намерении придерживаться подхода, более нацеленного на рост и на смягчение жесткой политики последних лет", - говорится в докладе. "Вопрос заключается в том, что произойдет с политикой после двойного удара: пандемии коронавируса, которая привела к падению мирового спроса, и провалу соглашения ОПЕК+ по ограничению производства нефти. Вместе они спровоцировали значительное падение нефтяных цен и привели к резкому замедлению активности. Дальнейшие переговоры между партнерами по соглашению ОПЕК+ не смогли обеспечить сокращения производства в достаточном объеме для поддержания нефтяных цен", - отмечается в документе.
"Падение цены на нефть привело к значительному обесцениванию рубля, но Центробанк РФ продолжил цикл снижения ставок, исходя из оценки, что инфляционное воздействие от обесценивания будет перевешиваться дефляционным воздействием замедления активности, вызванного коронавирусом", - заметили эксперты ЕБРР.
Зависимость от нефтяных цен
В докладе также говорится, что, "несмотря на диверсификацию, произведенную за последние годы, российская экономика продолжает зависеть от нефтяных цен при формировании доходной части бюджета". В связи с этим отмечается, что падение цен на нефть стало значительным фактором, оказывающим влияние на экономику России, "особенно в свете необходимости применения мер налогово-бюджетного стимулирования для компенсации воздействия пандемии".
Банк отмечает, что средства в Фонде национального благосостояния позволяют покрывать дефицит бюджета в течение нескольких лет, а также обращает внимание на то, что международные резервы "составляют $570 млрд, что достаточно, для того чтобы полностью покрыть государственный долг и внешний долг". Вместе с тем отмечается, что "эта финансовая безопасность была завоевана с трудом и будет тщательно оберегаться".
При этом в документе отмечается, что прогноз по России может значительно измениться как в одну, так и в другую сторону под влиянием колебаний цен на нефть, а также степени и продолжительности мер социального дистанцирования.
Ситуация с ВВП других стран
Также банк прогнозирует, что падение ВВП стран, в которых реализуются его программы, составит 3,5% в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса нового типа, а в 2021 году экономики вернутся к росту на уровне 4,8%.
Сокращение ВВП в 2020 году прогнозируется в каждой из этих стран за исключением Египта, Туркмении и Узбекистана, где по итогам года ожидается экономический рост на уровне 0,5%, 1% и 1,5% соответственно.
"Кризис оказался крайне серьезным ударом, а его преодоление будет не менее сложным. Это момент не для того, чтобы прибегать к политике экономического изоляционизма и протекционизма, а для того, чтобы обеспечить для всех лучшее будущее, сохраняя международную приверженность ведению свободной торговли, борьбе с изменением климата и экономическому сотрудничеству", - заявила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.
Прогноз ЕБРР предполагает, что вызванный пандемией кризис окажет умеренное влияние на долгосрочную траекторию изменения объемов экономического производства. Уже в III квартале 2020 года ЕБРР ожидает возобновления экономического роста в странах региона. При этом в докладе отмечается, что "потенциально возможны существенные долгосрочные экономические, политические и социальные последствия" пандемии.
ЕБРР и Россия
Список государств, в которых сегодня активно работает банк, включает в себя государства от Центральной Европы до Центральной Азии, страны Южного и Восточного Средиземноморья, Западный берег Иордана и Газу. Единственным членом банка, который вышел из числа стран операций и больше не получает инвестиций ЕБРР, является Чехия.
Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты. По мнению Минфина РФ, размер портфеля ЕБРР в России может сократиться до нуля через два-три года, если политика банка в отношении Москвы не изменится.