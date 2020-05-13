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Госдума перенесла второе чтение законопроекта о новых мерах поддержки экономики

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла решение перенести рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта о новых мерах поддержки экономики на следующую неделю.

С соответствующей инициативой в ходе заседания выступил полномочный представитель правительства РФ в нижней палате парламента Александр Синенко. Он попросил перенести обсуждение законопроекта на неделю для доработки документа и внесения в него поправок с учетом новых предложений главы государства по поддержке граждан и бизнеса.

"Есть предложение 21 и 22 мая провести дополнительные заседания Госдумы, которые будут посвящены мерам поддержки наших граждан, экономики. Речь идет о реализации поручений президента, - отреагировал спикер палаты Вячеслав Володин. - Это дает возможность нашим коллегам из правительства за эту неделю и следующую полноценно все вопросы проработать". 

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