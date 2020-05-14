СМИ: бывшая замглавы МИД Украины будет курировать суды "Нафтогаза" против России

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы "Нафтогаза" против РФ. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в "Нафтогазе".

По данным агентства, правление "Нафтогаза" рекомендовало провести реорганизацию и распределение функций для повышения эффективности работы компании. Позицию исполнительного директора, которую на данный момент занимает Юрий Витренко, планируют сократить.

"Это не означает, что Юрий Юрьевич покинет компанию. Не исключено что будет найдено другое решение, поэтому мы не спешим делать заявления об увольнении. Это преждевременно", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, обязанности, которые выполняет Витренко, будут разделены. Вопрос судебных процессов с Россией будет курировать Елена Зеркаль совместно с юристами "Нафтогаза". При этом она останется советником главы правления Андрея Коболева. "Другие функции перераспределяются в соответствии с новой организационной структурой", - добавил источник.

Ранее в среду топ-менеджер компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о сокращении должности исполнительного директора и что по этой причине он будет уволен.

Зеркаль представляла интересы Украины в должности замглавы МИД в судах против России, в частности, в Международном суде в Гааге на слушаниях после нарушения правил прохода украинскими кораблями в Керченском проливе, а также в Международном суде ООН по иску, в котором Украина обвиняла Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.