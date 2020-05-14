"Уральские авиалинии" рассчитывают на расширение географии полетов с 1 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассчитывает увеличить объем авиаперевозок и расширить географию полетов с 1 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова к увеличению объемов авиаперевозок и рассчитывает на расширение географии полетов с 1 июня 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее в компании сообщали, что в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть авиакомпании сократилась более чем на 50%.

"Что касается возобновления полетов, то расписание сформировано в нескольких вариантах: полеты только по России; полеты по России и СНГ; полеты по России, странам ближнего и дальнего зарубежья", - добавили в компании.

Субсидии от правительства

Перевозчик ожидает получить более 2 млрд рублей субсидий от правительства. "Авиакомпания "Уральские авиалинии" выражает благодарность правительству России за оказанную поддержку. В соответствии с утвержденными методологиями, из 23,4 млрд рублей авиакомпания получит более 2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что денежные средства планируется распределить на зарплату сотрудникам авиакомпании, оплату стоянок воздушных судов в аэропортах и на другие необходимые производственные затраты перевозчика.

Ранее стало известно, что правительство выделило 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (три - А320neo, два - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и пять - А319) на условиях операционного лизинга.