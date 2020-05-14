В Краснодарском крае треть субъектов МСП пострадали из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/ Порядка 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) пострадали в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, это одна третья часть от всех субъектов МСП региона, сообщили в четверг в пресс-службе администрации края журналистам.

"Из-за карантина пострадали 100 тыс. субъектов МСП края, треть от общего количества. Это не просто предприятия, а прежде всего, люди, которые должны сохранить работу. Поэтому, поддержав бизнес, мы, в первую очередь, поддержим людей. Не расходы бюджета, а инвестиции в жизнь", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что в ходе видеоконференции с участием уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова губернатор Краснодарского края сообщил, что на стабилизацию экономики на Кубани в общей сложности направлено 15 млрд рублей. В эту сумму входят меры поддержки жителей, медиков и бизнеса.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих в регион из других субъектов РФ направляют на 14-дневную самоизоляцию.