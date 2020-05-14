{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Краснодарском крае треть субъектов МСП пострадали из-за коронавируса

Всего пострадали около 100 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/ Порядка 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) пострадали в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, это одна третья часть от всех субъектов МСП региона, сообщили в четверг в пресс-службе администрации края журналистам.

На эту тему
Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

"Из-за карантина пострадали 100 тыс. субъектов МСП края, треть от общего количества. Это не просто предприятия, а прежде всего, люди, которые должны сохранить работу. Поэтому, поддержав бизнес, мы, в первую очередь, поддержим людей. Не расходы бюджета, а инвестиции в жизнь", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что в ходе видеоконференции с участием уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова губернатор Краснодарского края сообщил, что на стабилизацию экономики на Кубани в общей сложности направлено 15 млрд рублей. В эту сумму входят меры поддержки жителей, медиков и бизнеса.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих в регион из других субъектов РФ направляют на 14-дневную самоизоляцию.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ЕС продлил упрощенный режим введения санкций за кибератаки, который пока не использовался
Этот механизм был создан 17 мая 2019 года, однако с тех пор ЕС не смог доказать ответственность за кибератаки против своих стран ни одной группы лиц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС