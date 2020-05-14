{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туристическая сфера Крыма и Кубани из-за пандемии недополучила около 30 млрд рублей

Падение объемов продаж в сфере туризма достигло уровня 95-100%

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Недополученные доходы туристической отрасли экономики Крыма и Краснодарского края из-за пандемии нового коронавируса в апреле и мае этого года оценили в 29,7 млрд рублей. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Госсовета Крыма.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня.

"Падение объемов продаж в сфере туризма достигло уровня 95-100%. Объем недополученных доходов только от предоставления туристских услуг в Крыму, по предварительным данным за апрель и май 2020 года, составит 18,7 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет от предприятий туристской сферы снизятся на 504,1 млн рублей, а с учетом мультипликативного эффекта - на 2,1 млрд рублей. В Краснодарском крае за апрель и май 2020 года по всем направлениям туристской сферы предприятия в совокупности потеряют более 11 млрд рублей, налоговые поступления сократятся на 2,26 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова главы комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

В сообщении говорится, что комитет Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в четверг поддержал предложение депутатов Крыма и Краснодарского края обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сферы из-за пандемии.

Черняк в мае сообщал ТАСС, что власти региона подготовили меры поддержки туристической отрасли, предусматривающие отмену налогов и страховых взносов в случае сокращения курортного сезона до двух месяцев или его полной отмены из-за пандемии нового коронавируса. Пакет мер также предусматривает направление за счет социального страхования на отдых и оздоровление в санатории юга России пожилых людей и детей.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Ростех построит заводы по переработке ТКО без средств с рынка электроэнергии
Планируется построить не менее 25 заводов таких заводов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС