Туристическая сфера Крыма и Кубани из-за пандемии недополучила около 30 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Недополученные доходы туристической отрасли экономики Крыма и Краснодарского края из-за пандемии нового коронавируса в апреле и мае этого года оценили в 29,7 млрд рублей. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Госсовета Крыма.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня.

"Падение объемов продаж в сфере туризма достигло уровня 95-100%. Объем недополученных доходов только от предоставления туристских услуг в Крыму, по предварительным данным за апрель и май 2020 года, составит 18,7 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет от предприятий туристской сферы снизятся на 504,1 млн рублей, а с учетом мультипликативного эффекта - на 2,1 млрд рублей. В Краснодарском крае за апрель и май 2020 года по всем направлениям туристской сферы предприятия в совокупности потеряют более 11 млрд рублей, налоговые поступления сократятся на 2,26 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова главы комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

В сообщении говорится, что комитет Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в четверг поддержал предложение депутатов Крыма и Краснодарского края обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сферы из-за пандемии.

Черняк в мае сообщал ТАСС, что власти региона подготовили меры поддержки туристической отрасли, предусматривающие отмену налогов и страховых взносов в случае сокращения курортного сезона до двух месяцев или его полной отмены из-за пандемии нового коронавируса. Пакет мер также предусматривает направление за счет социального страхования на отдых и оздоровление в санатории юга России пожилых людей и детей.