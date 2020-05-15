В Китае ожидают трудностей для экономики из-за усиления пандемии в других странах

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Китайские власти ожидают трудностей в процессе восстановления национальной экономики из-за сложной эпидемиологической ситуации в других странах, испытывающих крайне негативное воздействие пандемии нового коронавируса. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Лю Айхуа.

"В последнее время резкое падение цен на мировом рынке нефти отражается на китайских предприятиях. <…> Из-за пандемии существуют риски [дальнейшего] понижения спроса на продукцию промышленных компаний Китая, воздействие негативных факторов довольно ощутимо, - сообщила она на пресс-конференции. - В такой ситуации возникают определенные вызовы, поэтому в процессе восстановления регулярной деятельности нам, несомненно, придется преодолевать трудности, обусловленные сложной эпидемиологической ситуацией в мире".

По словам представителя, производители КНР, несмотря на активные стимулирующие меры правительства, все еще не смогли восстановить выпуск продукции в объемах, существовавших до пандемии. "В таких условиях перед нами стоит задача - высвободить имеющийся потенциал", - подчеркнула чиновник.

В то же время Лю Айхуа отметила, что руководство КНР "располагает необходимыми условиями" для того, чтобы добиться эффективной реализации стратегии, направленной на нормализацию экономической ситуации в стране.

Согласно данным ГСУ, промышленное производство Китая с января по апрель уменьшилось в годовом исчислении на 4,9%. Однако соответствующий показатель только за минувший месяц, напротив, вырос в годовом исчислении на 3,9%, что свидетельствует об успешном восстановлении сектора. Еще в марте динамика была отрицательная (-1,1%).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.