{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Китае ожидают трудностей для экономики из-за усиления пандемии в других странах

Официальный представитель Государственного статистического управления отметил, что производители все еще не смогли восстановить выпуск продукции в объемах, существовавших до пандемии

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Китайские власти ожидают трудностей в процессе восстановления национальной экономики из-за сложной эпидемиологической ситуации в других странах, испытывающих крайне негативное воздействие пандемии нового коронавируса. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Лю Айхуа.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В последнее время резкое падение цен на мировом рынке нефти отражается на китайских предприятиях. <…> Из-за пандемии существуют риски [дальнейшего] понижения спроса на продукцию промышленных компаний Китая, воздействие негативных факторов довольно ощутимо, - сообщила она на пресс-конференции. - В такой ситуации возникают определенные вызовы, поэтому в процессе восстановления регулярной деятельности нам, несомненно, придется преодолевать трудности, обусловленные сложной эпидемиологической ситуацией в мире".

По словам представителя, производители КНР, несмотря на активные стимулирующие меры правительства, все еще не смогли восстановить выпуск продукции в объемах, существовавших до пандемии. "В таких условиях перед нами стоит задача - высвободить имеющийся потенциал", - подчеркнула чиновник.

В то же время Лю Айхуа отметила, что руководство КНР "располагает необходимыми условиями" для того, чтобы добиться эффективной реализации стратегии, направленной на нормализацию экономической ситуации в стране.

Согласно данным ГСУ, промышленное производство Китая с января по апрель уменьшилось в годовом исчислении на 4,9%. Однако соответствующий показатель только за минувший месяц, напротив, вырос в годовом исчислении на 3,9%, что свидетельствует об успешном восстановлении сектора. Еще в марте динамика была отрицательная (-1,1%).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Исследование: зарплата в сфере реализации программ одна из самых высоких на "удаленке"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС