Россияне подали 5,3 млн заявлений на выплату по 10 тыс. рублей на ребенка

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Граждане России подали на данный момент 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно. Это констатировал в пятницу на совещании по социально-экономическим вопросам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Хочу отметить высокую востребованность этих выплат. По состоянию на два часа назад, было подано уже порядка 5 млн заявлений на 7 млн детей. И 15 минут назад уже, готовясь к заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7,5 млн детей подано. То есть это очень такая востребованная мера", - сказал Григоренко.

По его словам, в четверг на заседании правительства было принято решение о выделении соответствующего финансирования.

Как сообщил Григоренко, для повышения в два раза минимального размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет неработающим гражданам, в том числе студентам, необходимо принять изменения в законодательство. Они, как отметил вице-премьер, уже подготовлены и на следующей неделе будут рассмотрены Государственной думой.

Григоренко сообщил, что вчера на заседании кабмина было одобрено постановление о выделении средств на осуществление доплат социально-педагогическим работникам в размере до 60 тыс. рублей. Также 14 мая на заседании правительства принято решение о выделении средств на докапитализацию региональных микрофинансовых организаций.

Вице-премьер сообщил, что правительство приняло решение о выделении финансирования на запускаемую с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости в пострадавших от пандемии коронавируса областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%.

Также, по его словам, кабмин представит в Госдуму изменения в Налоговый кодекс и другие законы, касающиеся списания налоговых платежей, кроме НДС, и страховых взносов за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а также возвращения самозанятым налога на доход, уплаченного за 2019 год.