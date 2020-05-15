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Регулятор ФРГ заявил, что в ЕС не разделяют аргументы оператора "Северного потока - 2"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ни одна страна ЕС не согласна с аргументацией Nord Stream 2 AG, что проект "Северный поток - 2" можно считать завершенным и тем самым освободить из-под правил обновленной Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщило в пятницу Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Ни одна из стран ЕС не согласна с доводами Nord Stream 2 AG по понятию "завершение", - говорится в сообщении. Регулятор также отметил, что подходит "со строительно-технической точки зрения" к понятию "завершение" проекта "Северный поток - 2" и добавил, что Nord Stream 2 AG имеет право обжаловать решение в судебном порядке.

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