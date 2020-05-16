Минтранс разрабатывает меры господдержки "Аэроэкспресса"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ разрабатывает меры государственной поддержки компании "Аэроэкспресс" из-за резкого сокращения пассажиропотока в результате пандемии коронавируса. Об этом заявил глава министерства Евгений Дитрих во время визита на Белорусский вокзал в Москве.

"Мы и в процессе подготовки к совещанию, которое проводил президент [РФ Владимир Путин] 7 мая, обсуждали специальные меры поддержки по "Аэроэкспрессу". Я очень надеюсь, что мы все это упакуем, доделаем и сможем помочь <…> По авиакомпаниям мы меры поддержки анонсировали, сейчас активно внедряем, продолжаем разработку, приступили к анализу заявок авиакомпаний по выдаче денег. Вам нужно, конечно, сейчас на этот период и по заработной плате сотрудникам, и по льготному кредитованию на оборотные средства все эти меры тоже активно получить", - сказал министр, обращаясь к генеральному директору "Аэроэкспресса" Алине Бисембаевой.