"Известия": размер ежемесячной накопительной пенсии может уменьшиться в РФ с 2021 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект закона о выплате накопительной пенсии на 2021 год. Согласно законопроекту, месячная сумма накопительной пенсии граждан РФ в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020 годом. Это произойдет в результате того, что с 2021 года срок расчета накопительной части пенсии гражданам России увеличится с 258 до 264 месяцев и составит 22 года, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, вся сумма накоплений, которую граждане России смогут начать получать с момента выхода на пенсию, будет делиться на это время. "Известия" поясняют, что, если рассчитывать от суммы в 100 тыс. рублей, то ежемесячная выплата пенсионерам составит 378 рублей, в то время как в 2020 году эта сумма составила бы 387 рублей.

Показатель "ожидаемый период выплаты" используют только при расчете накопительной пенсии. Период ее выплаты каждый год определяется федеральным законом на основании данных статистики. Период выплаты пенсии на 2021 год по расчетам Росстата составил 264 месяца (22 года), пояснили газете в пресс-службе Минтруда.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что численность женщин и мужчин в возрасте 60 и 55 лет составила 1 027 283 и 919 675 человека, согласно Федеральной службы госстатистики за 2019 год. В связи с этим ожидаемая продолжительность жизни для пенсионеров - 16,86 и 26,56 лет. В Минтруде "Известиям" отметили, что на сегодняшний день нет риска того, что граждане России не успеют получить пенсию, так как они могут забрать ее сразу, либо передать по наследству.

В "Единой России" выразили готовность поддержать законопроект Минтруда, несмотря на неэффективный, по мнению депутатов, характер накопительной пенсионной системы в РФ.

Идея с накопительной пенсией была неудачной, пояснил изданию первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. В данном случае "государство выполняет свои обязательства". Поэтому подход Минтруда оправдан.

В других фракциях выразили уверенность, что новый документ является лишь способом сократить месячные выплаты.