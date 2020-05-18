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Более 650 мест временного трудоустройства предложили безработным жителям Приморья

В регионе уже трудоустроили 293 человека

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Жители Приморья, которые остались без заработка, могут трудоустроиться на временные или общественные работы. Региональная служба занятости уже заключила 55 договоров с предприятиями, которые предлагают 656 рабочих мест, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

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В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Ранее в Приморье данная выплата составляла не более 8 тыс. рублей.

"На сегодня заключено 55 договоров о совместной деятельности по организации и проведению временных и (или) общественных работ на 656 рабочих места. Трудоустроены 293 человека", - сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что соискатели могут быть приняты, к примеру, на должности разнорабочих, штукатуров, делопроизводителей.

Получить субсидию на возмещение затрат, связанных с оплатой труда специалистов при трудоустройстве их в рамках общественных и временных работ, предприятия Приморья могут в службе занятости населения. На эти цели в бюджете Приморского края предусмотрели почти 40 млн рублей. Размер возмещения за одного участника общественных или временных работ составит чуть более 23,6 тыс. рублей.

Принять участие в мероприятии могут организации любой формы собственности (кроме организаций бюджетной сферы) и индивидуальные предприниматели. Рабочие места предприятие может организовать как для безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, так и для своих работников и сотрудников других организаций, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, в простое, режиме неполной занятости или предполагаемых к увольнению.

В Приморском центре занятости населения ТАСС сообщили, что в апреле к ним для поиска подходящей работы обратились 9 832 человека, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них признано безработными 3 887 человек, или в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. При содействии службы занятости 866 граждан были трудоустроены. За май 2020 года в органы службы занятости населения с целью поиска подходящей работы обратились 3 614 человек, прекративших трудовые отношения с работодателями Приморского края по любым основаниям, что почти в два раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них признаны безработным с 1 по 14 мая - 5 121 человек, или в девять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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