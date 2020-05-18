Число зараженных коронавирусом сотрудников "КамАЗа" выросло до 33

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ПАО "КамАЗ" выросло до 33, сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.
Ранее было известно о трех случаях заражения.
"Всего 33 человека [заражены]. Все это отголоски заражений, которые мы получили от сторонних организаций: 22 заражения были занесены на завод от одного из медицинских центров Набережных Челнов, и свыше 10 - от одного из пищевых предприятий", - сказал он.
Руководство ПАО "КамАЗ" приняло решение перевести 16 своих сотрудников с коронавирусом в госпиталь на базе клиники-санатория "Набережные Челны" в связи с высокой загруженностью городских медучреждений. У остальных сотрудников болезнь проходит в легкой или бессимптомной форме, они лечатся дома.
"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).
По данным регионального оперативного штаба, в республике выявлено 2 312 случаев коронавируса, в том числе 80 за последние сутки, выздоровели 1 195 человек, восемь пациентов умерли.