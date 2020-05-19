Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка России перенес годовое общее собрание акционеров банка с июня на 25 сентября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф

"Годовое собрание акционеров назначено на 25 сентября", - сказал он. По словам Грефа, финальное решение по дивидендам также не было принято на сегодняшнем заседании, этот вопрос будет рассмотрен ближе к дате собрания акционеров, а дивидендные выплаты буду произведены до середины октября.

Глава Сбербанка заявил, что размер дивидендов Сбербанка за 2019 год будет зависеть от последствий пандемии, но сохраняется вероятность выплаты в размере 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Я бы сейчас не брался оценивать вероятность. Это будет зависеть, конечно, от последствий коронавируса. Но я бы сказал так, что такая вероятность есть", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2019 года выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей.

Наблюдательный совет

Греф сообщил, что список кандидатов в новый состав наблюдательного совета Сбербанка в связи с переходом контрольного пакета акций к правительству России будет определен в августе. Позиция независимых директоров в набсовете банка будет усилена, отметил он.

"Уходят три представителя Центрального банка (из совета), вместо них приходят по соглашению между правительством и Центральным банком два представителя правительства, и будет еще один независимый (директор). То есть здесь как бы позиция независимых директоров усиливается", - сказал он.