{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что список кандидатов в новый состав наблюдательного совета Сбербанка в связи с переходом контрольного пакета акций к правительству России будет определен в августе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка России перенес годовое общее собрание акционеров банка с июня на 25 сентября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф

"Годовое собрание акционеров назначено на 25 сентября", - сказал он. По словам Грефа, финальное решение по дивидендам также не было принято на сегодняшнем заседании, этот вопрос будет рассмотрен ближе к дате собрания акционеров, а дивидендные выплаты буду произведены до середины октября.

Глава Сбербанка заявил, что размер дивидендов Сбербанка за 2019 год будет зависеть от последствий пандемии, но сохраняется вероятность выплаты в размере 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Я бы сейчас не брался оценивать вероятность. Это будет зависеть, конечно, от последствий коронавируса. Но я бы сказал так, что такая вероятность есть", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2019 года выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей.

Наблюдательный совет

Греф сообщил, что список кандидатов в новый состав наблюдательного совета Сбербанка в связи с переходом контрольного пакета акций к правительству России будет определен в августе. Позиция независимых директоров в набсовете банка будет усилена, отметил он. 

"Уходят три представителя Центрального банка (из совета), вместо них приходят по соглашению между правительством и Центральным банком два представителя правительства, и будет еще один независимый (директор). То есть здесь как бы позиция независимых директоров усиливается", - сказал он.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Решетников заявил, что инфляция в России по итогам 2020 года не превысит 4%
Глава Минэкономразвития отметил, что экономика России начинает восстанавливаться, но для возврата к росту потребуется время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС