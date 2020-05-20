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Профицит внешнеторгового баланса РФ за январь - март снизился до $35,5 млрд

Объем экспорта товаров из РФ составил $89,5 млрд

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России в январе - марте 2020 года составило $35,5 млрд, что на 30,5% (или $15,6 млрд) меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $89,5 млрд, сократившись в годовом выражении на 15%. Объем импорта уменьшился на 0,2% и составил $54 млрд.

В целом внешнеторговый оборот РФ в I квартале 2020 года снизился на 10%, до $143,5 млрд.

Основой российского экспорта в январе - марте 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 61,7% против 66,7% за три месяца 2019 года. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 46,0% (44,9% годом ранее).

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, на долю которого в январе - марте 2020 года приходилось 41,3% российского товарооборота (за аналогичный период 2019 года - 43,4%), на страны АТЭС - 33,2% (против 31,2%), на страны СНГ - 11,2% (против 11,6%), а на страны ЕАЭС - 8,0% (против 8,1%).

Основными торговыми партнерами России в январе - марте 2020 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $24,5 млрд (-2,8% к январю 2019 года), Германия - $10,8 млрд (-22%), Нидерланды - $8,8 млрд (-31,8%), США - $6,6 млрд (+11,1%), Турция - $5,6 млрд (-8,3%), Италия - $5,3 млрд (-9,6%), Республика Корея - $4,9 млрд (-20,5%), Япония - $4,3 млрд (-8,1%), Соединенное Королевство - $4,2 млрд (+45,4%), Польша - $3,9 млрд (-2,4%).

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