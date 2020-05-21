Госдума рассмотрит инициативы правительства по поддержке граждан и бизнеса при пандемии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Документ был принят в первом чтении 12 мая, он разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в подготовке законопроекта ко второму чтению были задействованы 12 думских комитетов. По его словам, депутаты предложили много поправок, касающихся поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. Нижняя палата намерена эти предложения обобщить и включить в специальное постановление к принятию законопроекта в третьем чтении уже в пятницу, чтобы эти инициативы изучили в правительстве. "Такая работа точечная с участием депутатов по выработке мер поддержки возможно даст свои положительные результаты", - считает спикер.

Согласно предложенным правительством поправкам, пострадавшие от пандемии коронавируса компании могут получить право расторгать договор аренды без штрафных санкций до 1 октября, но только после неудачных 14-дневных переговоров о снижении платы. "В случае недостижения между арендатором и арендодателем соглашения о снижении размера арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора к арендодателю с требованием уменьшения арендной платы по договору аренды арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды", - следует из поправок к законопроекту.

При этом убытки в виде упущенной выгоды, убытки при прекращении договора, иные денежные суммы с арендатора не взимаются. Однако обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. В редакции первого чтения законопроекта было предусмотрено, что обеспечительный платеж будет возвращен арендатору.

Кроме того, согласно таблице поправок, на расторжение договора будут иметь право арендаторы из отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. При этом из документа была исключена норма, которая позволяла воспользоваться расторжением договора компаниям, чья ежемесячная выручка упала более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе.

Поправки касаются и темы лицензирования. Принятая в первом чтении редакция законопроекта предполагает автоматическое продление лицензий в ряде отраслей. Согласно поправкам ко второму чтению, правительство РФ предлагает перенести с 13 февраля 2021 года на 1 января 2022 года вступление в силу нормы закона, согласно которой компании и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся обработкой, а также скупкой лома и отходов драгоценных металлов, обязаны поучить лицензию. Ранее предполагалось, что обязательное лицензирование переработки, а также скупки драгоценных металлов заработает с 13 февраля 2021 года. До этой даты компании и ИП, которые занимаются этим бизнесом, обязаны были либо получить лицензию, либо прекратить деятельность.

Законопроект о мерах налоговой поддержки

Также Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Документ был инициирован правительством и направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ 11 мая 2020 года. Законопроект представит депутатам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Документ освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной передачи имущества организациями и индивидуальными предпринимателями медицинским организациям, являющимся НКО, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Также при таких операциях предоставляется право на вычет и на невосстановление сумм входного НДС, а также учитываются расходы при исчислении налога, уплачиваемого лицами, применяющим упрощенную систему налогообложения.

Из состава налогооблагаемых доходов у организаций и индивидуальных предпринимателей исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. От налогообложения НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания. Самозанятым возвращается сумма уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

Индивидуальным предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях экономики сумма страховых взносов за 2020 год уменьшается на величину одного минимального размера оплаты труда. Для не являющихся работодателями индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается кабмином, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 руб. Кроме того, предусматривается списание подлежащих уплате за II квартал 2020 года налогов (авансовых платежей) и страховых взносов индивидуальным предпринимателям, налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в наиболее пострадавших отраслях экономики.