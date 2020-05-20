Больше 300 тыс. заразившихся в России. Главное о коронавирусе за 20 мая

Россия
- Всего зафиксировано 308 705 случаев заражения, из них новых — 8764. За сутки умерли 135 человек, за весь период — 2972. Суточный рост количества новых случаев опустился до рекордно низких 2,9% (впервые с начала вспышки он оказался ниже 3%), а число летальных случаев за сутки стало самым большим с начала вспышки.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 17 регионах можно постепенно снимать ограничения.
- В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса.
- Число безработных в России за период нерабочих дней выросло до 1,665 млн человек — почти на 30%.
- У сети "Красное & Белое" (К&Б) в Свердловской области могут отозвать лицензию, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил после вспышки коронавирусной инфекции на складе.
- В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрама.
- В Красноярском крае с 25 мая откроются парикмахерские.
Москва
- Всего зафиксировано 152 306 случаев заражения, из них новых — 2699.
- Число госпитализаций с коронавирусом и пневмонией в Москве вышло на уровень апреля.
- Жители столицы смогут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции в режиме онлайн.
- Результаты анализов на коронавирус в Москве стали доступны в электронной медкарте. Информация будет появляться в течение двух — четырех дней с момента сдачи анализа.
Мир
- Всего зафиксировано более 4,9 млн случаев заражения, умерли более 323 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте.
- Власти Уханя ввели запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, нелегальную торговлю и разведение. Эти меры будут действовать в течение пяти лет.
- Bloomberg исправил материал о коронавирусе в России после заявления посольства РФ. Изменены подписи в графике, который иллюстрирует данные Вcемирного банка (ВБ) о числе больничных коек. Ранее дипмиссия сообщила, что автор публикации поменяла местами статистические данные ВБ о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В результате число коек в России оказалось заниженным.