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Пандемия коронавируса нового типа

Больше 300 тыс. заразившихся в России. Главное о коронавирусе за 20 мая

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 308 705 случаев заражения, из них новых — 8764. За сутки умерли 135 человек, за весь период — 2972. Суточный рост количества новых случаев опустился до рекордно низких 2,9% (впервые с начала вспышки он оказался ниже 3%), а число летальных случаев за сутки стало самым большим с начала вспышки.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 17 регионах можно постепенно снимать ограничения.
  • В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса.
  • Число безработных в России за период нерабочих дней выросло до 1,665 млн человек — почти на 30%.
  • У сети "Красное & Белое" (К&Б) в Свердловской области могут отозвать лицензию, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил после вспышки коронавирусной инфекции на складе. 
  • В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрама.
  • В Красноярском крае с 25 мая откроются парикмахерские.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 4,9 млн случаев заражения, умерли более 323 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте. 
  • Власти Уханя ввели запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, нелегальную торговлю и разведение. Эти меры будут действовать в течение пяти лет.
  • Bloomberg исправил материал о коронавирусе в России после заявления посольства РФ. Изменены подписи в графике, который иллюстрирует данные Вcемирного банка (ВБ) о числе больничных коек. Ранее дипмиссия сообщила, что автор публикации поменяла местами статистические данные ВБ о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В результате число коек в России оказалось заниженным.
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