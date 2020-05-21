В Ростуризме рассказали, как перенос отмененного тура может помочь туроператорам

"Единовременные требования о возврате средств могут привести к прекращению деятельности субъектов отрасли. В этом случае туристы могут не получить ни услуг, ни денег. Мы исходим из того, что оказанная услуга или возврат средств через определенный срок, который может установить правительство России, позволит отрасли выполнить свои обязательства перед клиентами", - отметили в ведомстве.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Возможность перенести несостоявшиеся из-за пандемии туры на более поздний срок вместо единовременного возврата средств туристам позволит туроператорам выполнить свои обязательства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

Госдума 21 мая приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Законопроект в том числе устанавливает, что правительство РФ может получить право на 2020-2021 годы устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. Речь идет об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам денежных сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении в иные сроки равнозначного турпродукта.

"Если законопроект вступит в силу, это позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма и продолжить выполнять свои обязательства перед туристами в части организации отдыха. Ростуризм при этом будет постоянно мониторить ситуацию и вести диалог с туроператорами и средствами размещения на предмет исполнения обязательств", - прокомментировали в ведомстве.

По данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), по пути переноса туров или возвращения средств за них пошли 82% всех стран, включая большинство европейских, отметили в Ростуризме.

Ваучеров не будет

Таким образом, не будет ваучеров на будущие туры вместо отмененных, возможность введения которых активно обсуждали представители рынка. Однако создается возможность отсрочить выполнение обязательств по турам, которые не смогли состояться из-за остановки туризма по всему миру, но в дугой форме, отметил в беседе с ТАСС источник, близкий к обсуждению законопроекта.

"Планируется, что эта схема будет регулироваться в рамках Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей. То есть фактически турист сможет заключить с туроператором дополнительное соглашение к договору, где будут прописаны условия о переносе тура или об условиях возврата средств", - сказал источник агентства.

Принять решение о новом порядке исполнения, изменения или расторжения договоров с туристами, согласно законопроекту, сможет только правительство РФ. Если после принятия законопроекта кабмин примет соответствующее решение, потребуется время на подготовку нормативной базы, отмечается в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом воспользоваться возможностью с допсоглашениями смогут как туроператоры в сфере внутреннего и въездного туризма, так и в сфере выездного, следует из текста одобренного во втором чтении законопроекта. На этапе обсуждения законопроекта между первым и вторым чтением туроператоры опасались, что компании, отправляющие туристов на отдых за рубеж, не получат возможность отсрочить свои обязательства перед клиентами.

"Законопроект - важная мера, направленная в первую очередь за защиту прав туристов. Он позволит сбалансировать долговую нагрузку туроператоров, привязав выполнение обязательств перед туристами к срокам возобновления деятельности, открытия направлений. Повторюсь, это направлено в первую очередь на то, чтобы туристы получили забронированный отдых или возврат средств и для этого необходимо, чтобы индустрия заработала", - прокомментировал ТАСС генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Это большая ответственность для туроператоров, подчеркнул он и выразил надежду, что бизнес отнесется максимально ответственно к выполнению обязательств перед туристами.