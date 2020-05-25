В ТПП предложили Мишустину отложить "регуляторную гильотину" до 2022 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает перенести срок введения "регуляторной гильотины" на один год - до 1 января 2020 года. Об этом говорится в предложениях ТПП России для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики после пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава ТПП Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Перенести сроки введения системных для предпринимательского сообщества проектов федеральных законов № 851072-7 "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" и № 850621-7 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" на один год (с 1 января 2021 на 1 января 2022 г.)", - говорится в документе.

Катырин просит не распространять механизм "регуляторной гильотины" на нормативные правовые акты, принятые с 1 января 2020 года, а также "ввести мораторий до 31 декабря 2020 года на принятие и вступление в действие нормативно-правовых актов, несущих дополнительную нагрузку на субъекты предпринимательства".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", оба законопроекта в апреле приняты в первом чтении.