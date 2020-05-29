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Пандемия коронавируса нового типа

Тарифы на погрузку в портах Чукотки на время пандемии снизили на 10%

Также предпринимателям, которые осуществляют северный завоз в регионе, компенсируют часть затрат по уплате процентов по кредитам
Анадырский морской порт Юрий Смитюк/TACC
Описание
Анадырский морской порт
© Юрий Смитюк/TACC

ТАСС, 29 мая. Власти Чукотки на фоне распространения коронавируса на 10% снизили тарифы на погрузку и выгрузку в морских портах Анадырь, Провидение и Эгвекинот, сообщил в пятницу окружной департамент финансов, экономики и имущественных отношений.

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"Принимая во внимание экономическую ситуацию в стране и нетипичные процессы рынка в условиях пандемии, принято решение в навигационный завоз 2020 года снизить тарифы на погрузку и выгрузку грузов в морских портах Анадырь, Провидение и Эгвекинот на 10% в сравнении с предыдущим годом", - говорится в сообщении.

Навигация началась на Чукотке в конце апреля, и в округе уже введены меры поддержки предпринимателей, которые осуществляют северный завоз. Бизнесу, в частности, компенсируют часть затрат по уплате кредитных процентов.

К 2035 году в России планируется внедрить систему господдержки северного завоза, чтобы полноценно снабжать арктические районы. Это следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧукотский автономный округДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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