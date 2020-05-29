Волин: все СМИ могут претендовать на госпомощь после включения в перечень пострадавших

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Включение СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики дает им возможность претендовать на государственные программы помощи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Включение СМИ даст им возможность претендовать на госпрограммы помощи, прежде всего это касается региональных СМИ, которые имеют статус малого и среднего бизнеса, для которого в рамках антикризисных мер правительство разработало большую программу помощи и поддержки", - сказал Волин.

Он напомнил, что с просьбой отнести медиасферу к пострадавшим к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращался глава Минкомсвязи Максут Шадаев. "Это же обращение было поддержано многими главами регионов РФ", - заметил Волин.

Он подчеркнул, что СМИ серьезно потеряли во время пандемии на рекламе. "У целого ряда крупных общественно-политических информационных каналов падение по рекламе составило около 40%, падение рекламы на региональных радиостанциях в ряде случаев составило 90%, у федеральных - 70-80%. Кроме этого, серьезные потери понесли печатные СМИ, потому что у них не только рекламные сборы сократились, но и розничные продажи", - сказал собеседник ТАСС.

Включение в перечень

Ранее в пятницу стало известно, что Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших отраслей экономики из-за коронавируса.

Воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

В правительстве напомнили, что в числе мер поддержки, которыми смогут воспользоваться российские медиа как пострадавшая отрасль, - полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ, а также реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями. Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий и грантов, которые можно потратить на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.