Поправки в ТК об удаленной занятости могут принять в первом чтении в весеннюю сессию

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выразил надежду, что поправки в Трудовой кодекс, защищающие права дистанционно работающих россиян, будут приняты в первом чтении в ходе весенней сессии.

"Нам бы хотелось в первом чтении принять этот законопроект уже в весеннюю сессию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Исаев отметил, что поправки были подготовлены из-за недостаточной эффективности главы 49.1. "Особенности регулирования труда дистанционных работников". "Глава [49.1] пока работает не очень эффективно: из 67 млн занятых только 30 тыс. человек работает по этой главе, поэтому мы решили с учетом новых обстоятельств подготовить изменения главы, внести туда дополнения, например, такие, как "временный перевод на удаленную работу" <...> или "частичный перевод на удаленную работу", - пояснил он.

По его словам, данные поправки не обяжут работодателя использовать удаленный формат занятости. "Это вопрос договоренности сторон, - подчеркнул замглавы фракции. - Я думаю, что коснется всех программистов, бухгалтеров, консультантов, редакторов - значительного количества людей, главная задача которых - выдать либо текст, либо документ". Работодатель также может обеспечить сотрудника необходимой техникой, если же такой возможности нет, то работодатель должен возместить амортизацию техники сотрудника, заявил Исаев.

О поправках

Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме подготовили направленные на защиту прав дистанционно работающих граждан поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работник может сам устанавливать себе график работы. Компания и сотрудник должны определить время взаимодействия и придерживаться установленного графика. При необходимости работодатель может обязать сотрудника работать сверхурочно по его согласию, однако это время придется оплатить дополнительно. Документ находится на экспертной оценке Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей. Кроме того, общественные приемные партии в регионах завершают опрос на тему нарушения трудовых прав граждан, итоги которого также будут учтены при составлении итогового текста поправок.

Ранее глава "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросу совершенствования трудового законодательства, поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, которые урегулируют все аспекты дистанционной работы.