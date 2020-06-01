"Известия": погашение ипотеки материнским капиталом станет возможным без участия банков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко и Василина Кулиева подготовили законопроект, которым предлагается предоставить россиянам право заключать договоры с любой организацией, которая является законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования. Это позволит оплачивать ипотеку материнским капиталом через не подконтрольные Банку России организации, сообщает в понедельник газета "Известия" .

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"В марте прошлого года в силу вступил закон, который запретил организациям, не подконтрольным Банку России, работать с материнским капиталом. Это было сделано, чтобы предотвратить мошеннические действия с этими средствами. <...> Но там не все было учтено. Из закона выпали организации, которые уполномочены работать с маткапиталом на законных основаниях, - пояснил изданию Пашин.

По словам депутата, семьи, заключившие договоры с такими организациями, не могут воспользоваться правом оплачивать ипотеку с помощью материнского капитала. Как сообщают "Известия", сегодня в России 18 организаций, уполномоченных на осуществление деятельности по выдаче ипотечных кредитов, однако на деле осуществлять эти услугу могут только банки, работающие с ЦБ.

По данным издания, идея законопроекта появилась еще в прошлом году, однако тогда не получила поддержки правительства РФ. Сегодня же в кабмине поддерживают законопроект, предложенный депутатами фракции ЛДПР. "Предлагаемые изменения позволят лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направлять средства материнского капитала на погашение своих обязательств по заключенным с указанными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам. На основании изложенного правительством РФ поддерживается законопроект", - говорится в заключении правительства России, датированном 22 мая и имеющемся в распоряжении газеты.

Инициативу депутатов готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В большинстве фракций считают данную меру актуальной и требующей внимательного изучения.