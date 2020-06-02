Путин обсудит с Мишустиным общенациональный план восстановления экономики

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 1 июня, в срок, установленный главой государства, этот план был представлен в Кремль. "На 2 июня запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече Мишустин будет докладывать президенту об этом документе", - сказал Песков, добавив, что большая часть этой встречи пройдет в открытом для СМИ режиме.

Поручение начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики президент РФ дал на совещании по борьбе с коронавирусом 28 апреля. Путин тогда отметил, что нужно готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы можно было развернуть реализацию такой программы на полную мощность синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений.

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - сказал глава государства.

Параметры документа

1 июня премьер-министр РФ на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что общенациональный план был подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества. Документ, рассчитанный на 2020-2021 годы, состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. "Выполнение плана не только позволит переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике, ее дальнейшему укреплению", - подчеркнул глава правительства.

Как ранее сообщал вице-премьер Юрий Борисов, задачей общенациональной программы будет динамичный выход из кризисной ситуации, для чего предусматриваются "серьезные вложения в различные направления секторов экономики, в поддержание экспорта". Глава Минэкономразвития Максим Решетников 27 мая отмечал, что с учетом мероприятий плана планируется скорректировать прогноз по росту ВВП в 2021 году (сейчас ожидается на уровне 2,8%). Ранее министр также рассказывал, что план будет включать в себя блок задач, связанных с новыми инвестиционными инструментами, поддержкой экспорта, ростом доходов населения и поддержкой малого и среднего бизнеса.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, один из блоков антикризисного плана будет посвящен перезапуску инвестиционного цикла с целью "обеспечить в течение ближайших полутора лет запуск всех механизмов, которые позволят выйти на траекторию достижения показателей, прописанных в национальных проектах, и сохранить инвестиционный потенциал российской экономики".

В условиях пандемии

Помимо подготовки общенационального плана действий по восстановлению экономики после пандемии, власти РФ в последние месяцы предприняли целый ряд шагов по поддержке населения и бизнеса в связи с распространением коронавируса.

В частности, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Предусмотрены также меры поддержки системообразующих предприятий.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Также самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Для поддержки граждан были предусмотрены, в частности, кредитные каникулы, новые выплаты на детей, увеличенные пособия по безработице и другие меры.