Единороссы предлагают закрепить в ТК нормы о графике удаленной работы и право быть офлайн

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" предлагают прописать в Трудовом кодексе (ТК) РФ положения о графике удаленной работы и право сотрудников, работающих удаленно, на личное время. Об этом во вторник сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев в ходе онлайн-совещания по вопросу совершенствования трудового законодательства.

"Если на производстве работник защищен нормированным рабочим временем, то, когда он работает удаленно, работодатель считает себя вправе ставить задачи в любое время дня и ночи", - сказал парламентарий. - В этой связи мы предложили меры, такие как график работы удаленной, а также личное время - право быть офлайн".

При этом Исаев допустил возникновение ситуаций, требующих привлечения сотрудников в их личное время, за пределами рабочего графика. "Мы оговариваем эти ситуации. Это не только ЧП, но и острая производственная необходимость. Но при этом мы считаем, что такая работа должна быть оплачена по аналогии со сверхурочной работой, то есть в повышенном размере", - пояснил он.

В свою очередь, лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов также отметил, что время работы сотрудников на удаленке не должно быть бесконечным. "Рабочий день на удаленке зачастую растягивается, потому что нет договоренности между работодателем и сотрудником о четком времени взаимодействия. В итоге за работой человек проводит больше времени, чем проводил бы даже в офисе", - отметил Неверов.

По его словам, основная идея законопроекта - переработать нормы Трудового кодекса, которые касаются дистанционной занятости. "Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, цифровизация экономики и рынка труда требуют пересмотра трудового законодательства в этой части. Пандемия коронавируса выступила катализатором этого процесса", - подчеркнул Неверов.

Депутаты фракции "Единая Россия" также предложили прописать в Трудовом кодексе (ТК) РФ положения о заключении отдельного соглашения с работником об условиях дистанционной занятости. "Если в трудовом договоре изначально была предусмотрена возможность перевода на дистанционную работу, то отдельного соглашения не надо. Если в трудовом договоре о такой возможности вообще не говорится, а потребуется такой перевод... мы считаем, что должно быть заключено соглашение, чтобы сразу снять все вопросы: график, оплата труда и использование собственного оборудования", - сказал Исаев.

Рекомендации Минтруда об условиях труда в условиях пандемии, отметил Исаев, не предполагают заключение отдельного соглашения. "Это, возможно, верно, потому что документ принимается во многом постфактум. Но в дальнейшем мы предполагаем, что такое соглашение в случае, если трудовым договором не оговорен перевод на временную удаленную работу, должно быть, поскольку в противном случае возникнут серьезные споры, которые будут разрешаться в суде: и по вопросам заработной платы, и по вопросам графика", - пояснил он.

Кроме того, авторы поправок предложили убрать из Трудового кодекса ряд "спорных норм", которые касаются удаленной занятости. "Например, обязательное требование указывать рабочее место. Люди сейчас подвижны, они могут работать из разных мест, здесь главное - выполнение трудовой функции", - отметил Исаев.

Помимо этого, по его словам, законопроект также устанавливает, что основания для увольнения сотрудников не должны различаться в зависимости от того, работают они дистанционно или нет. "Мы считаем, что основания для увольнения удаленных работников должны быть такие же, как и для тех, кто работает непосредственно в офисе или на производстве", - отметил Исаев.

Ранее Исаев сообщал, что единороссы планируют внести законопроект о поправках в ТК РФ в начале июня. Сейчас документ находится на экспертной оценке у Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза предпринимателей и промышленников. Кроме того, общественные приемные партии в регионах завершают опрос на тему нарушения трудовых прав граждан, итоги которого также будут учтены при составлении итогового текста поправок.