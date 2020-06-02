Минздрав должен сохранить перепрофилированные койки на случай второй волны пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России обеспечить сохранение перепрофилированного для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией коечного фонда, а также проработать вопрос о его расширении на случай второй волны пандемии. Соответствующее поручение опубликовано во вторник на сайте правительства.

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"Минздраву России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции. Срок - до 5 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минздрав должен внести проект постановления, предусматривающий изменения особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях второй полны пандемии коронавируса для возобновления плановой работы медицинских организаций. Поручение должно быть исполнено до 4 июня.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.