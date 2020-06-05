Минэкономики ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция Берлина по "Северному потоку - 2" не изменилась. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики Германии, комментируя внесение на рассмотрение Сената США законопроекта, предполагающего расширение санкций в отношении газопровода.

"Мы следим за развитием ситуации вокруг "Северного потока - 2" в США, но мы это не комментируем", - сказала она. "Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна: мы их отвергаем", - добавила представитель Минэкономики.

4 июня американские законодатели Тед Круз (республиканец от штата Техас), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) и Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечает пресс-служба Баррассо, законопроект "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", говорится в заявлении.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод введут в эксплуатацию.