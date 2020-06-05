Песков не слышал, чтобы кто-то говорил о национализации "Норникеля"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Кремль не слышал о призывах к национализации "Норникеля" или к использованию правоохранительных органов для смены собственников компании.

Ранее бывший совладелец "Норникеля", бизнесмен Михаил Прохоров заявил, что призывы к национализации "Норникеля", а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании, которые звучат после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, формируют опасный прецедент для бизнеса.

"Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом, поэтому здесь мы считаем, что вообще никакой темы для комментариев не существует, мы такого не видели, не слышали, чтобы кто-то об этом [национализации компании или смене ее собственников] говорил", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Прохоров с 2001 года был гендиректором "Норникеля", а также владел компанией на паритетных началах с Владимиром Потаниным. В 2008 году Прохоров продал блокпакет акций компании Олегу Дерипаске.