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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Росприроднадзор намерен проверить все крупные предприятия до конца года

Предметом проверки станет их соответствие экологическим стандартам
Здание Росприроднадзора Максим Григорьев/ТАСС
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Здание Росприроднадзора
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор намерен проверить все крупные предприятия РФ на предмет соответствия экологическим стандартам до конца 2020 года. Список будет сформирован на следующей неделе, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

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"Я думаю, мы будем проверять все предприятия до конца года", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о проверке крупных предприятий.

По словам Радионовой, проверка одного предприятия занимает 20 дней, список предприятий будет сформирован на следующей неделе.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение Росприроднадзору тщательно проверить все места хранения нефтепродуктов в России после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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