Росприроднадзор намерен проверить все крупные предприятия до конца года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор намерен проверить все крупные предприятия РФ на предмет соответствия экологическим стандартам до конца 2020 года. Список будет сформирован на следующей неделе, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Я думаю, мы будем проверять все предприятия до конца года", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о проверке крупных предприятий.

По словам Радионовой, проверка одного предприятия занимает 20 дней, список предприятий будет сформирован на следующей неделе.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение Росприроднадзору тщательно проверить все места хранения нефтепродуктов в России после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.