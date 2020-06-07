{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

В частности, для азиатских рынков повышение в среднем составило до $7,30 за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти после заседания министров стран ОПЕК +. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение список расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Речь идет о ценах на экспорт саудовской нефти в июле, уточнило агентство. Для азиатских рынков повышение в среднем составило $5,60-7,30 за баррель. Легкая нефть, добываемая в Саудовской Аравии и предназначенная также для азиатских рынков, подорожает на $6,10 за баррель.

По данным агентства, эксперты ожидали более умеренного повышения расценок - примерно на $4 за баррель при скидках от $0,80 до 1,90 за баррель.

Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля. Несмотря на беспрецедентные ограничения, Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками альянса. Проштрафившиеся в мае страны обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября.

Теги
Саудовская Аравия
В Удмуртии подвели итоги голосования за лучший проект фасада аэропорта Ижевска
Более половины голосующих выбрали проект под названием "Концепция единства форм"
Читать полностью