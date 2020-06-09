Moody's понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году до $35

ТАСС, 9 июня. Средняя цена на нефть марки Brent снизится до $35 за баррель в 2020 году, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

"Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году", - сказано в отчете.

Глубокий экономический спад во всех основных развитых странах в 2020 году и резкое сокращение путешествий в мире снизили спрос на нефть сверх предыдущих предположений и не позволят цене подняться выше новых прогнозных значений, считает Moody's.

Наибольшее давление низкие котировки нефти окажут на Ирак, Оман и Кувейт из-за ограниченного пространства для проведения фискальной политики и повышенного давления ликвидности.

Российская экономика за счет большей диверсификации не испытает такого сильного давления на свой кредитный портфель из-за снижения цен на сырье. Доля углеводородов в ВВП России составляет лишь 17%. Дефицит текущего счета РФ в 2020 году составит 2,3% ВВП по сравнению с профицитом в 3,8% годом ранее, прогнозирует агентство.

Саудовская Аравия также столкнется с негативным кредитным давлением. По оценкам Moody's, снижение цен на нефть приведет к увеличению бюджетного дефицита в стране до 12% ВВП в 2020 г. и до 8% ВВП в 2021 г. по сравнению с 4,5% ВВП в 2019 году. Без этих дополнительных мер поддержки со стороны правительства государственный долг Саудовской Аравии к концу 2021 года может увеличиться до 38% ВВП с менее чем 23% ВВП в 2019 году.

В целом "экспортеры углеводородов не смогут полностью компенсировать значительное снижение доходов, что приведет к долговременному увеличению долгового бремени, особенно для Омана, Ирака и Кувейта", отмечает Moody's.