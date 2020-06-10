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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Глава CrossFit покинул пост из-за комментария в Twitter о Джордже Флойде

Грег Глассман написал "It's FLOYD-19" в ответ на твит о том, что расизм является проблемой общественного здравоохранения

ТАСС, 10 июня. Основатель и исполнительный директор компании CrossFit, оказывающей консультационные услуги в области фитнеса, Грег Глассман оставил свой пост после того, как его шуточный комментарий в Twitter об умершем афроамериканце Джордже Флойде в Миннеаполисе вызвал волну недовольства.

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"Я ухожу с поста генерального директора CrossFit Inc. и решил уйти на пенсию. В субботу я спровоцировал конфликт в сообществе CrossFit и непредумышленно задел за живое многих его участников. С тех пор как я основал CrossFit 20 лет назад, она стала крупнейшей в мире сетью спортзалов. Я не могу позволить, чтобы мой поступок мешал миссиям штаб-квартиры и филиалов", - говорится в заявлении Глассмана, размещенном во вторник на сайте компании.

Как в свою очередь сообщает агентство Bloomberg, ранее глава корпорации со своего аккаунта в ответ на размещенное в Twitter Институтом показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона сообщение о том, что расизм является проблемой общественного здравоохранения, опубликовал комментарий: "It's FLOYD-19" ("Это Флойд-19" - по аналогии с названием коронавирусной инфекции COVID-19 - прим. ТАСС).

По информации агентства, американская компания Reebok ранее заявила, что намерена прекратить сотрудничество с CrossFit в свете последних событий.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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