Как признание сельского туризма в России поможет развитию этого бизнеса

Один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев сказал ТАСС, что закрепление понятия "в разы упростит процедуры по открытию и ведению бизнеса, избавит [предприятия] от претензий надзорных органов и откроет им доступ к господдержке, предусмотренной для всех аграриев". По его словам, это "поможет сделать отечественный сельский туризм доступным и привлекательным для населения".

Законопроект о закреплении определения "сельский туризм" (или "агротуризм") был внесен в Госдуму 17 апреля 2019 года, однако в июне того же года государственно-правовое управление президента РФ дало ему отрицательный отзыв. Уже в текущем году инициатива была внесена в новой редакции и в мае получила поддержку правительства РФ "при условии его доработки с учетом указанных замечаний". В частности, предлагалось прописать особенности регулирования данного вида туризма и ввести ряд других уточнений.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Признание на законодательном уровне в России сельского туризма упростит процедуры ведения этого бизнеса и откроет ему доступ к механизмам государственной поддержки. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС депутаты, представители бизнес-объединений и сами предприниматели.

Принятие закона поможет не только самим фермерам, но и территориям, где они проживают, сказала ТАСС депутат от "Единой России" Елена Максимова, которая прежде занималась фермерским бизнесом в Тверской области.

"Зачастую эти фермеры, которые сейчас делают бизнес, - простые деревенские люди. Они завели хозяйство, а потом случайно открыли направление сельского туризма, даже не всегда понимая, что могут на этом зарабатывать больше, чем на реализации своей продукции. Когда они смогут выйти из тени и платить налоги, то эти денежные средства останутся в регионе", - отметила она.

Инфраструктура и зарубежный опыт

Актуальной тему делает в том числе ситуация с пандемией коронавируса. Как рассказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, ежегодно в сельскую местность на кратковременный или более длительный отдых выезжает порядка 8 млн человек. "Убежден, что в связи с пандемией их теперь будет намного больше. Игнорировать такой поток бизнесу и государству было бы экономически неразумно, нужно использовать эти возможности. Тут интересы всех сторон совпадают, так что есть основания надеяться, что у агротуризма потенциально есть неплохая перспектива", - считает он.

Катырин отметил, что первоочередной мерой для развития отрасли должно стать создание инфраструктуры. "Сами знаете, у нас ко многим великолепным местам часто бывает ни пройти, ни проехать. Даже уезжая в деревню, горожанин не хотел бы отказаться от определенного набора удобств, если он, конечно, не экстремал", - убежден глава ТПП.

Кроме того, по его словам, нужны механизмы поддержки работников сельской сферы. "У нас в этом плане присутствуют серьезные дыры в законодательно-нормативной базе на федеральном уровне. Есть вопросы к практике определения и использования категорий земель и их налогообложения. К объектам сельского туризма и частным гостевым домам закон применяет общие нормы, а ведь село - не город, многое ему попросту непосильно. Итог такой: для многих малых хозяйств и ферм сельский туризм стал теневым бизнесом", - отметил Катырин.

При этом, продолжил он, за рубежом накоплен в этой сфере хороший опыт, например, освобождение от налогообложения на несколько лет для агротуристических компаний.

Бизнес-посол "Деловой России" в Италии Елена Кривенкова поддержала, что в деле развития нового вида туризма необходимо учитывать европейский опыт. "На сегодняшний день в России центры агротуризма, несмотря на все богатства своей природы и промыслов, либо не располагают качественным сервисом для комфортного проживания гостей, либо не совмещают гостеприимство с агропромышленной деятельностью", - пояснила она ТАСС. Кривенкова добавила, что принципиальное отличие итальянского агротуристического бизнеса кроется в сочетании двух факторов: это одновременное ведение хозяйственной деятельности с гостиничным делом, а также сертификация и обязательное обучение принимающей стороны.

Ожидания бизнеса

Предприниматели, занятые в сельском хозяйстве, выделяют несколько факторов, устранение которых поможет развитию агротуризма. Так, совладелец и инвестор винодельни "Золотая Балка" в Севастополе Артем Зуев считает, что "эффект от закона будет только в том случае, если он решит главную проблему: установит цивилизованные земельно-правовые отношения в сфере агротуризма".

"Ни сельский, ни гастрономический, ни винный туризм в нашей стране не будут развиваться до тех пор, пока на землях сельхозназначения не разрешат создавать объекты туристической инфраструктуры. У нас в Севастополе есть что посмотреть любителям экотуризма, но им, привыкшим к европейскому уровню, жить тут негде", - уверен он.

Многие фермеры ожидают поддержки государства в развитии инфраструктуры. Руководитель комплекса "Усадьба Саркел" в Цимлянском районе Ростовской области Игорь Губин сказал ТАСС, что в последние два года интерес к агротуризму и натуральным продуктам значительно вырос, но многих по-прежнему останавливает состояние инфраструктуры. "На сегодняшний день мне интересно строительство подъездных путей, потому что дорогу к нашему объекту я построил сам в 2013 году. Рядом продавали участки, люди начали строиться и дорогу разрушили. Создание инфраструктуры, систем навигации, выделение участков для рекреационных зон - это нужно для отрасли", - отметил собеседник агентства.

Представитель авторского виноделия Сергей Брежнев в станице Новотроицкой Ставропольского края опасается, что на его бизнесе негативно скажется покупательская способность населения и надеется, что с введением закона об агротуризме господдержка станет более доступной. Он отмечает, что с начала года туристов было заметно меньше по сравнению с периодом 2012-2014 годов, когда "люди ехали каждый день".