Иностранные авиакомпании помогут с вывозом российских граждан из-за рубежа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Стыковочные рейсы между российскими и иностранными авиакомпаниями помогут при оперативной доставке граждан РФ из-за рубежа на родину из тех стран, с которыми раньше прямого авиасообщения не было. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разработаны дополнительные логистические инструменты, позволяющие вернуться на родину гражданам нашей страны, находящимся в первую очередь в государствах, ранее не имевших прямого авиасообщения с Россией. Речь идет о стыковке регулярных авиарейсов иностранных авиакомпаний из Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Канады", - говорится в сообщении.

Минтранс отметил, что пересадка может осуществляться в крупных транспортных узлах. Например, в Париже, Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Сеуле, Гонконге, Токио.

"В условиях восстановления международного авиасообщения таких возможностей становится все больше, - добавили в Минтрансе. - Билет иностранной авиакомпании пассажир приобретает за свой счет. При этом на вывозном рейсе возможен взаимозачет действующих билетов российских авиаперевозчиков при условии наличия соответствующих договоренностей между авиакомпаниями. В отсутствие таковых билет оплачивается пассажиром самостоятельно по ценам, объявленным авиаперевозчиком".