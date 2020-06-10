Эксперты: часть компаний могут оставить сотрудников на "удаленке" после изменений в ТК

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Часть компаний, работающих в России, могут оставить сотрудников на "удаленке" после внесения поправок в Трудовой кодекс (ТК) РФ, упрощающих регулирование такой работы. Однако, как считают опрошенные ТАСС эксперты, массовый характер, как в период пандемии, дистанционная работа носить не будет.

По данным Минтруда, в удаленном режиме работают 5,6 млн россиян - более 10% трудоспособного населения страны. Президент России Владимир Путин ранее говорил о необходимости упростить регулирование дистанционной работы, поскольку такой формат будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в связи с этим предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе РФ.

Золотая середина

Как рассказала ТАСС профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская, ситуация с пандемией наглядно продемонстрировала, что есть ряд профессий, которые можно переводить на "удаленку" без особых проблем.

"До этого времени работодатель не делал этого, потому что такого не было никогда. Точно так же ситуация показала, что есть профессии, которые в онлайн переводятся крайне плохо, они при этом крайне неэффективны", - говорит эксперт.