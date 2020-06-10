Эксперты: часть компаний могут оставить сотрудников на "удаленке" после изменений в ТК

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Часть компаний, работающих в России, могут оставить сотрудников на "удаленке" после внесения поправок в Трудовой кодекс (ТК) РФ, упрощающих регулирование такой работы. Однако, как считают опрошенные ТАСС эксперты, массовый характер, как в период пандемии, дистанционная работа носить не будет.
По данным Минтруда, в удаленном режиме работают 5,6 млн россиян - более 10% трудоспособного населения страны. Президент России Владимир Путин ранее говорил о необходимости упростить регулирование дистанционной работы, поскольку такой формат будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в связи с этим предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе РФ.
Золотая середина
Как рассказала ТАСС профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская, ситуация с пандемией наглядно продемонстрировала, что есть ряд профессий, которые можно переводить на "удаленку" без особых проблем.
"До этого времени работодатель не делал этого, потому что такого не было никогда. Точно так же ситуация показала, что есть профессии, которые в онлайн переводятся крайне плохо, они при этом крайне неэффективны", - говорит эксперт.
Той же точки зрения придерживается проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что данная форма занятости после пандемии не будет носить массовый характер.
"В таком масштабе применяться данная форма занятости не будет. Для многих организаций это была вынужденная мера. Но часть (может быть, значительная часть), безусловно, останется в практике", - сказал он ТАСС. Сафонов подчеркнул, что "удаленка" неприменима в сферах деятельности, которые предполагают живое взаимодействие между заказчиком и исполнителем.
В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что количество компаний, которые переведут сотрудников на "удаленку", будет зависеть и от принятого закона.
"Если удаленную занятость представлять как снижение затрат работодателя на рабочее место каждого сотрудника, то они будут стремиться во многом на удаленную занятость. А если это рассматривать как то, что работодатель должен каждое рабочее удаленное место сам создать, профинансировать и расположить в месте жительства этого самого удаленного работника, то это тут же всех работодателей отвратит от этой идеи. Дело в том, что истина лежит где-то посередине, это надо понимать", - отметил Шмаков.
Принятие закона
По словам Сафонова, трудностей с внесением поправок в ТК РФ не должно возникнуть, сам закон может быть принят в весеннюю сессию.
"Он не вызывает никаких серьезных сомнений по поводу необходимости - это раз. Во-вторых, это солидарное мнение и объединения работодателей, и профсоюзов, в большей степени это по их инициативе принималось <...> Но поскольку регулирование это нужно осуществлять уже сейчас (и об этом президент сказал в рамках обсуждения плана правительства по восстановлению экономики, что удаленный труд - это одна из форм, которые позволяют сохранять занятость), то, я думаю, закон достаточно быстро примут. И мы, наверное, его в сентябре уже увидим как действующий закон", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, как отметила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова, поправки, которые вносятся в ТК, могут также помочь центрам трудоустройства быстрее провести трансформацию программ обучения безработных новым видам деятельности.