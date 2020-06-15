Совет директоров "Норникеля" отметил работу менеджмента компании после аварии на ТЭЦ

"Отметить работу менеджмента компании по ликвидации последствий аварии, менеджменту продолжить работу по скорейшей ликвидации последствий разлива топлива в водных объектах и восстановлению загрязненной почвы", - говорится в сообщении компании на сайте раскрытия.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Совет директоров ГМК "Норильский никель" на заседании 13 июня обсудил последствия аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, в результате которой в окружающую среду попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, и отметил работу менеджмента компании и рекомендовал ввести должность старшего вице-президента, отвечающего за вопросы экологии.

Кроме того, совет директоров рекомендовал ввести новую должность в правлении компании - старшего вице-президента по устойчивому развитию, курирующего вопросы экологии и окружающей среды. В настоящее время со стороны компании работу по ликвидации последствий аварии возглавляет первый вице-президент, операционный директор Сергей Дяченко.

В следующий раз совет директоров ГМК рассмотрит вопросы о ликвидации последствий на ТЭЦ-3 не позднее конца июня.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, топливо также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. В настоящее время идет ликвидация последствий аварии. Расследуется ряд уголовных дел, в том числе дело о халатности, возбужденное в отношении главы Норильска Рината Ахметчина. Четверо сотрудников ТЭЦ-3, в том числе ее директор Павел Смирнов, находятся под арестом.