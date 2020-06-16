В РСТ заявили, что цены на отдых в России этим летом останутся на уровне прошлого года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Цены на отдых в России этим летом не превысят уровень 2019 года, прогнозирует вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Конечно, цены останутся на уровне прошлого года. Это говорит уже раннее бронирование. Цены на авиабилеты на июнь - минус 25% по сравнению с прошлым годом. Это, прежде всего потому, что нет клиентов, а те, которые есть, у них очень низкий платежеспособный спрос. Далее будут цены [на авиабилеты] подрастать, но все равно будут ниже уровня прошлого года", - сказал Барзыкин на круглом столе в онлайн-формате "Восстановление туристической отрасли России. Где отдохнуть по гуманным ценам?", организованном изданием "Аргументы и факты".

Ранее в Ростуризме сообщили, что не отмечают тенденции к росту цен на летние туры по России по традиционно популярным направлениям. При этом газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова написала, что стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии. Однако исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила ТАСС, что ассоциация не делала заявлений о росте цен.

Ростуризм рассчитывает на старт полноценного туристического сезона в России с 1 июля, при этом планируется запуск пакетных туров по новым направлениям, включая Калининград, Хакасию, Бурятию (озеро Байкал) и Алтай.