Новак оценил последствия возможных санкции против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Обсуждаемые санкции США против "Северного потока - 2" не способствуют налаживанию ситуации в мировой энергетике и негативно влияют на совместную работу по восстановлению мировой экономики. Такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак во время онлайн-конференции "COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех".

"По поводу "Северного потока - 2" и ряда других вопросов, которые сохранились, на мой взгляд, и они, конечно, не накладывают положительный отпечаток на развитие ситуации. К сожалению, протекционистские меры сохранились даже в период кризиса. Мы это видим по заявлениям, по тем проектам законов, которые разрабатываются, в том числе в Сенате США. Это, на мой взгляд, не совсем позитивно играет для того, чтобы вместе принимать усилия по восстановлению мировой экономики, по развитию рыночных инструментов", - сказал он.

Как сообщалось ранее, законодатели - республиканцы Тед Круз (от штата Техас), Том Коттон (от штата Арканзас), Рон Джонсон (от штата Висконсин), Джон Баррассо (от штата Вайоминг) и демократ Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) 4 июня внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба Баррассо, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода", говорится в заявлении.

Проект газопровода

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе 2020 года президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, газопровод введут в эксплуатацию. -