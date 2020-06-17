Новак: санкции США против "Северного потока - 2" - это вмешательство в дела других стран

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Возможные новые санкции США в отношении проекта "Северный поток - 2" являются вмешательством во внутреннюю политику суверенных государств, реализация бизнес-проектов не должна координироваться третьими странами, которые не принимают в них участие, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV .

"Мы видим возмущение со стороны общественности и бизнеса, в том числе европейских компаний, европейских стран. На мой взгляд, строительство таких крупных проектов, бизнес-проектов не должно координироваться со стороны третьих стран. Это чисто коммерческий проект, который должен соответствовать и соответствует требованиям европейского законодательства", - отметил министр.

"Я не знаю, может это [возможные новые санкции] заблокировать проект или нет, я могу лишь высказать свое мнение, что это, на мой взгляд, чистой воды протекционизм и вмешательство в дела других суверенных государств", - подчеркнул Новак, комментируя планы США расширить санкции в отношении "Северного потока - 2".

Министр напомнил, что проект строительства "Северного потока -2" реализуется для диверсификации маршрутов поставок газа, снижения затрат на поставки, повышения эффективности.

Инициатива США

Ранее сообщалось, что законодатели - республиканцы Тед Круз (от штата Техас), Том Коттон (от штата Арканзас), Рон Джонсон (от штата Висконсин), Джон Баррассо (от штата Вайоминг) и демократ Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) 4 июня внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба Баррассо, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода", говорится в заявлении.

16 июня глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что правительство ФРГ должно продумать возможные шаги на случай расширения американских санкций против "Северного потока - 2". Ответные меры могли бы предусматривать вызов американского посла, рестрикции в отношении сенаторов США - авторов законопроекта о новых санкциях, пошлины на поступающий из Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ).

Проект газопровода

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод введут в эксплуатацию.