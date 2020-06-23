Путин заявил, что бюджетное правило и инфляционное таргетирование сохранят

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Снижение Центральным банком России ключевой ставки дает возможности для запуска новых проектов и получения доступных займов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в обращении к россиянам.

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Глава государства отметил последовательную линию ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики. Он напомнил, что недавно ключевая ставка была вновь понижена сразу на один процентный пункт - до 4,5%, или до минимального значения за всю новейшую историю России.

"Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей - кредиты на расширение своего дела. Для граждан - более доступные займы на покупку нового жилья", - отметил президент.

При этом Путин добавил, что долгосрочные ориентиры макроэкономической политики России - а именно бюджетное правило и инфляционное таргетирование - будут сохранены. Это позволит "быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста", пояснил он.

"По существу, на понятном всем языке, речь идет об ответственном управлении государственными финансами и стабильности цен. Все это важные, принципиальные условия для обеспечения устойчивости экономики и роста доходов граждан, для дальнейшего снижения процентных ставок", - заявил президент.

Банк России 19 июня впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5% годовых, что является историческим минимумом для данного инструмента денежно-кредитной политики. Решение было принято на фоне более сильного, чем ожидалось, воздействия дезинфляционных факторов.